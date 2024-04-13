Yasa dışı Yahudi işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilerin köylerine saldırdı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, yasa dışı Yahudi işgalciler, Batı Şeria'nın güneyindeki Nablus'ta Es-Saviye ve Kusra köylerine saldırdı.

Saviye Köy Meclisi Başkanı Mahmud Hasan, Nablus'un güneyinde Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan yasa dışı Eli yerleşim biriminden onlarca işgalcinin, köyün doğusundaki bölgede Filistinlilerin evlerine saldırdığını söyledi.

Hasen, "Evlere ateş açtılar ve vatandaşları taşladılar. Yaralanan olmadı" dedi.

Yasa dışı Yahudi yerleşimi karşıtı aktivist Fuad Hasan da silahlı Yahudi işgalcilerin, Kusra köyünün güney ve doğu kesimlerinde Filistinlilerin evlerine ateş açtığını ve bir işletmeyi ateşe verdiğini söyledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesinde yasa dışı Yahudi işgalcilerin Filistinlilerin evlerine saldırı girişiminin ardından İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan arbedede bir Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan 36 yaşındaki Filistinlinin, bacağından gerçek mermiyle vurulduğu ve Nablus'taki Rafidya Hatanesine kaldırıldığı aktarıldı.

Filistin Televizyonu'nun haberinde, Yahudi işgalcilerin dün akşamdan bu yana Filistin'in köy ve beldelerine düzenlediği saldırılarda yaralananların sayısının 50'ye çıktığı ifade edildi.

Yahudi işgalciler Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı

Yahudi işgalciler dün akşamdan bu yana Batı Şeria'da pek çok noktada Filistinlilere saldırılarını artırdı. Daha çok Ramallah yakınlarındaki Mugayyir köyünde yoğunlaşan bu saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Fetih Hareketi dün Yahudi işgalcilerin Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Mugayyir köyüne yönelik saldırıların püskürtülmesi ve genel seferberlik çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi işgalcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi işgalcilerin saldırılarında 463 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 750'den fazlası yaralandı, 8 binden fazla kişi de gözaltına alındı.