Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Donanması'na ait 2 savaş gemisinin tartışmalı Güney Çin Denizi'ne girmesini öfkeyle karşıladıklarını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'ne Çin'in izni olmadan giriş yaptığını söyledi.

CNN'de yer alan haberde de, ABD'ye ait USS Spruance ve USS Preble adlı güdümlü füze destroyerlerinin, uluslararası kamuoyunda Spratly olarak bilinen takımadanın yakınlarında seyrettiği aktarıldı.

ABD Donanması 7. Filo Sözcüsü Clay Doss ise, gemilerin "seyrüsefer serbestisi" çerçevesinde görev icra ettiğini ve uluslararası yasalar kapsamında bölgede olduğunu açıkladı.

Geçen ay ABD Donanması'na ait USS McCampbel adlı güdümlü füze destroyeri Şişa adalarına (Paracel) yakın sulara yaklaşmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD Donanması'na ait savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ne girmesine tepki göstererek Washington yönetimine "provokasyona son ver" çağrısı yapmıştı.

Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayınladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddia ederken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında olduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang Sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.

Kaynak: Reuters, AA