Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan’ın kuzey bölgesindeki Kunduz vilayetinde ihtiyaç sahibi bin aileye acil gıda yardımında bulunuldu.

Bölgedeki iç çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden ve kış mevsimi nedeniyle zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren ailelere dağıtılan yardım paketlerinde, pirinç, un, sıvı yağ, barbunya, yeşil çay, toz şeker ve salçadan oluşan gıda malzemesi yer aldı.

Açıklamada, yardımdan faydalanan ailelerin Türkiye'ye, TİKA’ya ve Türk milletine teşekkürlerini ilettiği bildirildi.

Kaynak: AA