Avustralya Başbakanı Scott Morrison önderliğindeki bazı hükümet çalışanları, göçmenlerin sadece tedavi amaçlı olarak ülkeye girebilmesine imkan sağlayacak yasa tasarısını engellemek için kampanya başlattı.

Morrison bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avustralya'nın sınır güvenliği konusundaki kararlarının tıp uzmanlarına bırakılamayacağını söyledi.

Avustralya Tabipler Birliği (AMA) söz konusu tasarıyı desteklediğini açıkladı ancak hükümet, göçmenlerin yararlanabileceği bir açığın olmasından korkuyor.

Savunma Bakanı Christopher Pyne ve Göç Bakanı David Coleman da tasarıya karşı olduklarını açıkladı.

Yasa tasarısı

Avustralya'nın göçmen politikası kapsamında, denizde yakalanan göçmenler, Papua Yeni Gine ve Nauru'daki kamplara gönderiliyor ve mülteci olsalar bile Avustralya'ya ayak basamıyor.

Hükümetin göçmen politikasına karşı olanlar ise, Papua Yeni Gine ve Nauru'daki göçmenlerin tedavi amaçlı olarak ülkeye girebilmesine imkan sağlayacak bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Kaynak: Reuters