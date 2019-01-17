ABD'nin Japonya’da bulunan ‘USS McCampbell’ adlı Alreigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri ile İngiltere’nin Asya’da bulunan Kraliyet donanmasına ait HMS Argyll isimli fırkateyni, Güney Çin Denizi’nde ilk kez ortak bir deniz tatbikatı düzenledi.

ABD Deniz Kuvvetleri Güney Çin Denizi üzerinde daha önce böyle bir tatbikat yapılmadığını açıkladı.

Tatbikat, İngiliz donanmasına ait HMS Albion savaş gemisinin "navigasyon serbestliği hakkını" gerekçe göstererek, Güney Çin Denizi’ndeki Paracel Adaları’nın yakınından geçmesi ve Pekin'in bu olayı provokasyon olarak gördüğünü açıklamasından sonra geldi.

ABD savaş gemisi USS McCampbell de geçtiğimiz hafta Paracel Adaları'nın 12 mil yanından geçmişti.

Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayınladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddia ederken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.

Kaynak: Reuters