Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Jayawijaya bölgesinde hırsılık suçlamasıyla karakola getirilen Papua kökenli ismi açıklanmayan kişinin, polis sorgusunda vücudunun yılan ile sarılmış görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Olaya karışan görevlilerin, suçunu itiraf etmesi için şüpheliyi yılan ile korkuttuğu belirtilirken, Papua Emniyet Sözcüsü Ahmet Mustafa Kemal yaptığı açıklamada, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve yaşanan bu durumdan özür dilediklerini bildirdi.

Jayawijaya Emniyet Müdürü Tonny Ananda Swadaya da olaya karışan güvenlik yetkililerinin başka bölgelere gönderileceğini aktardı.

Kaynak: Reuters, AA