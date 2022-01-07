ABD Suriye’de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üslerine Irak'tan takviye güç gönderdi.

Haseke'deki yerel kaynaklar, Irak’ta konuşlu ABD unsurlarının, El Velit Sınır Kapısı üzerinden Haseke’nin Şeddadi Üssü'ne, oradan da Ömer Petrol Sahası'na ulaştığını duyurdu.

En az 30 tırdan oluşan askeri konvoya havadan iki helikopterin, karadansa PKK/YPG'li teröristlerin eşlik ettiği belirtildi.

Konvoyda, askeri personel taşıyıcı araçlar, kapalı kasalar, tank ve iş makinaları da yer aldı.

Astana Görüşmeleri

Bölgedeki gelişmeler Suriye konulu Astana Görüşmeleri'nde de ele alınmıştı.

Türkiye, Rusya ve İran tarafından oluşturulan sürecin geçen ayki toplantısında Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele bahanesiyle faaliyet gösteren gayrimeşru tüm girişimler reddedilmiş Fırat'ın doğusundaki ayrılıkçı oluşumlara, karşı durma kararlılığı yinelenmişti.