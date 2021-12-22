İki gün süren 17'nci Astana Görüşmelerinin ardından, 18 maddelik sonuç bildirgesi yayımlandı. Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele bahanesiyle faaliyet gösteren gayrimeşru tüm girişimler reddedildi.

Fırat'ın doğusundaki ayrılıkçı oluşumlara karşı durma kararlılığı yinelendi. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki ve dışındaki siviller için tehdit oluşturan terör gruplarının faaliyetlerinden ciddi endişe duyulduğu ifade edildi.

Üçlü zirve Tahran'da yapılacak

İdlib ile ilgili tüm anlaşmaları eksiksiz uygulayarak sahada sükunetin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Türkiye-Rusya-İran arasında gerçekleşecek üçlü zirvenin yeri ve zamanı da belli oldu.

Buna göre, üçlü zirve, yeni yılın başında, İran'ın başkenti Tahran'da yapılacak.