Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 ölü
[Fotoğraf: (AA /Arşiv)]
Yunanistan'ın Bolukendire Adası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Yunanistan'ın Bolukendire Adası açıklarında, yaklaşık 32 kişinin bulunduğu tekne, motorda çıkan arıza sonucu battı.
Teknedeki düzensiz göçmenlerden biri yaşamını yitirirken, 19 kişi kayboldu. Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin kurtardığı 12 kişi ise Santorini Adası'na götürüldü.
Kayıp düzensiz göçmenlerin bulunması için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan
Son Haberler
- 15:56
- 15:37
- 15:30
- 15:36
- 15:45
Sıradaki Haber
AB'ye iltica başvuruları salgın öncesi seviyeyi geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz