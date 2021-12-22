Almanya'da 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren müşterilere tek kullanımlık plastik poşet verilmeyecek.

2015 yılında plastik poşetler paralı oldu. Kullanım oranı yüzde 64 azaldı. Şimdi ise tamamen yasaklanıyor.

Yasak 15 ile 50 mikrometre kalınlığındaki plastik poşetleri içeriyor. Yasağın ihlali durumunda işletmecilere idari işlem uygulanabilecek.

İşletmeciler plastik poşetleri sunmaya devam ederlerse 100 bin euroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Plastik poşet kullanımı azaltılacak

Marketlerin meyve ve sebze bölümündeki plastik torbalar bu kuraldan muaf tutulacak.

Müşterilere de plastik poşet yerine alışveriş sepetleri, yıkanabilir bezden torbalar kullanmaları önerildi.

Almanya'daki son verilere göre bir kişi yılda ortalama 24 plastik poşet kullanıyor.

Plastik suda 400, toprakta ise 800 yılda yok olabiliyor. Çevreyi korumak ve plastik kullanımını azaltmayı hedefleyen yeni adımla birlikte bu rakamların aşağı çekilmesi de hedefleniyor.

Pet şişelerde de yeni bir uygulamaya gidilecek

Yeni yılla birlikte şişe depozito uygulaması da genişletilecek. Buna göre mevcut durumda sadece pet şişelerde uygulanan 25 sentlik depozito meyve sularında da uygulanacak.

Kutu içeceklerde de depozito uygulamasına geçilecek.

Türkiye'de plastik poşet kullanımı 1 Ocak 2019'dan bu yana ücretli. Bu uygulamayla bugüne kadar plastik poşet kullanımı yüzde 75 oranında azalırken, 354 bin ton plastik atığın oluşması önlenmiş oldu.