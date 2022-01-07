İsrail Sağlık Bakanlığı, COVID-19'un Omicron varyantıyla artışa geçen son verileri açıkladı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 830 yeni vaka tespit edildi ve salgının başından beri virüs kaynaklı ölümler 8 bin 259'a ulaştı.

"Vakaların 2 hafta içinde artması bekleniyor"

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun haberine göre, İsrailli uzmanlar, iki hafta içinde ülkedeki COVID-19 vakalarının bir milyona çıkmasını beklediklerini açıkladı.

İarail'deki aktif vaka sayısının şu anda 80 binin altında seyrettiğine işaret edilen haberde, uzmanların, vaka sayılarının artmasıyla kurumların çalışmasının sekteye uğrayabileceği yönündeki uyarılarına yer verildi.

Haberde ayrıca, İsrail Sağlık Bakanlığı'nın, COVID-19'a bağlı ağır hastaların çoğunluğunda daha hafif seyreden Omicron varyantına rastlanmaması ve ekseriyetinde Delta varyantının tespit edilmesini göz önünde bulundurduğuna dikkat çekildi.

Vaka sayısı yüzde 320 artmıştı

COVID-19'un Omicron varyantının giderek yayıldığı İsrail'de vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 360 artmıştı.

Vaka sayılarının hafta başında 10 binin üzerine çıkmasıyla Eylül 2020'nin başından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaşılmıştı.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayılarının yüksek seviyelere çıkmasıyla sağlık merkezlerindeki yoğunluğun artması üzerine test uygulamalarında değişikliğe gidileceği duyurulmuştu.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı test merkezlerinde, sadece aşı olanlar değil, enfekte kişiyle temaslı olan aşı yapmamış kişilerin de PCR testi yerine hızlı antijen testi yapmalarına izin verileceği açıklanmıştı.