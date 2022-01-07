İran Sivil Havacılık Kurumu Başkan Yardımcısı Areş Hudayi, devletin resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ödenen tazminat ile ilgili bilgi verdi.

İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarının gönlünü alma ve onlarla dayanışma amacıyla bir merkez kurulduğunu aktaran Hudayi, ailelerden bazılarının her birine daha önce belirlenen 150 bin dolar tazminat ödendiğini, diğer ailelerin de başvurması halinde bu miktarı alacaklarını söyledi.

Yapılan ödemelerin ailelerin davadaki haklarından vazgeçmeleri anlamına gelmediğini vurgulayan Hudayi, parayı alan yakınların hukuki süreci takip etmeyi sürdürebileceklerine işaret etti.

Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesi

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanından havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, uçağın "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

İran, olaydan yaklaşık bir yıl sonra 30 Aralık 2020'de hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.

Olayda vatandaşlarını kaybeden Ukrayna, Kanada, İngiltere ve İsveç tarafından sonuncusu dün yapılan birçok ortak açıklamada, kazaya neden olan koşulların tam olarak açıklığa kavuşturulması ve tazminatın İran değil kendileri tarafından kararlaştırılması gerektiği ifade edilmişti.