Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Hindistan'ın geçen ay Afganistan'a 500 bin doz COVID-19 aşısı ve Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla 1,6 ton tıbbi malzeme desteği sağladığını açıkladı.

Hindistan, Afganistan'daki gıda kıtlığını hafifletmek için 50 bin ton buğday yardımı sağlayacağını ve Pakistan hükümetiyle sevkiyatın ayrıntılarını üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Pakistan, Hindistan hükümetiyle son zamanlarda yaşanan gerginlikler nedeniyle Hindistan araçlarının Afganistan'a giden kara yolunu kullanmasına izin vermiyor.

ABD'nin Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilmesinden hemen önce personelini tahliye eden Hindistan hükümetinin Kabil'de diplomatik varlığı bulunmuyor.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz

Taliban'ın, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yapılan uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, IMF ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

UNICEF, 8 Aralık'ta Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini açıklamıştı.

BM verilerine göre, Afganistan'da bu kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı, 22 Aralık'ta Afganistan'a insani yardım akışını kolaylaştırmak için bu alanda Taliban ile iş yapan ABD ve BM yetkililerini yaptırımlardan muaf tutmaya karar verdiğini açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), Afgan halkına insani yardım ve diğer desteklerin akışını kolaylaştırmak için 3 Genel Lisans yayınladığı belirtilmişti.