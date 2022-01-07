Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 17:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de kamu binasındaki patlamada 16 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Çin'de bir kamu binasındaki patlamada 16 kişi hayatını kaybetti. Enkazdan 10 kişinin yaralı çıkarıldığı, birinin ise durumunun ağır olduğu açıklandı.
Çin’in güneybatısındaki Chongqing kentinde bir kamu binasının yemekhanesinde patlama meydana geldi.
Gaz kaçağı kaynaklı olduğu düşünülen patlama nedeniyle binanın bir bölümü çökerken, 16 kişinin hayatını kaybetti.
Enkaz altında kalanları çıkarmak için gece boyu çalışma yürütüldü. Enkazdan 10 kişinin yaralı çıkarıldığı, birinin ise durumunun ağır olduğu açıklandı.
Görgü tanıkları, patlama sırasında çalışanların öğle yemeğinde olduğunu söyledi.
Etiketler: Çin
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