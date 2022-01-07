Çin’in güneybatısındaki Chongqing kentinde bir kamu binasının yemekhanesinde patlama meydana geldi.

Gaz kaçağı kaynaklı olduğu düşünülen patlama nedeniyle binanın bir bölümü çökerken, 16 kişinin hayatını kaybetti.

Enkaz altında kalanları çıkarmak için gece boyu çalışma yürütüldü. Enkazdan 10 kişinin yaralı çıkarıldığı, birinin ise durumunun ağır olduğu açıklandı.

Görgü tanıkları, patlama sırasında çalışanların öğle yemeğinde olduğunu söyledi.