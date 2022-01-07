Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 17:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sırbistan'da yabancı madencilik şirketine karşı protestolar sürüyor
[Fotoğraf: Reuters]
Sırbistan'da geçen yılın kasım ayından bu yana hükümetle çevreciler arasında yaşanan yabancı madencilik şirketi gerilimi devam ediyor.
Sırbistan’da, çevre kirliliğine neden olacağı gerekçesiyle yabancı madencilik şirketlerine karşı protestolar kasım ayında başladı.
Polisin göstericilere sert müdahalesi sonucu büyüyen olaylar sonrasında hükümet geri adım atmak zorunda kaldı.
Planlanan bazı yasal düzenlemeler geri çekildi.
Çevrecilerden tehdit
Çevreciler ve muhalif gruplar, uluslararası madencilik şirketi ve onun ülkedeki yan kuruluşlarıyla imzalanan tüm belgelerin yayınlanmasını talep ediyor.
Muhaliflerden son olarak taleplerinin karşılanmaması halinde gösterilerini radikalleştirecekleri tehdidi geldi.
“Çevre Ayaklanması Hareketi”, cumartesi günü birçok şehirde protesto gösterisi düzenleyecek.
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