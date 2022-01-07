İsrail Merkezli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus adlı casus yazılımın Polonya'da yarattığı kriz sürüyor.



İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin lideri Jaroslaw Kaczynski geçen ay ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Casus yazılımın satın alındığını kabul etti.

Kaczynski, bir dergiye yaptığı açıklamada, yazılımın alındığını ancak 2019 seçiminde siyasi rakiplere karşı kullanılmadığını söyledi.



Soruşturma komisyonu kurulmasına da gerek olmadığını savundu.

Muhalefet ise casus yazılımın yasadışı yollardan satın alınıp kullanıldığı konusunda ısrarlı.Geçen ay, eski Başbakan Donald Tusk'un avukatı, muhalif bir savcı ve senatörün telefonlarına yazılımla sızıldığı ortaya çıkmıştı.

İzinsiz mikrofon kamera açıyor



'Pegasus', İsrail Savunma Bakanlığı'nın onayı ile sadece devlet istihbarat servislerine ve kolluk kuvvetlerine satılıyor.

Casus yazılım, cihaz sahibinin izni olmadan mikrofon ve kameranın açılarak dinleme yapılmasına olanak sağlıyor.