Dünya
Reuters 20.03.2026 18:59

ABD, Orta Doğu'ya binlerce ek asker sevk edecek

ABD'li yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın üçüncü haftasına girmesiyle birlikte, bölgeye binlerce ek deniz piyadesi ve denizci sevk edileceğini bildirdi.

İsmini açıklamayan üç yetkili, henüz İran topraklarına asker gönderme kararı alınmadığını ancak bu sevkiyatın bölgedeki gelecekteki operasyonlar için kapasite artırımı sağlayacağını belirtti.

Sevkiyat takvimi öne çekildi

USS Boxer amfibi hücum gemisi, beraberindeki Deniz Piyadesi Sefer Birliği (MEU) ve destek savaş gemileriyle birlikte bölgeye hareket edecek. Yetkililerden biri, birliklerin ABD'nin Batı Kıyısı'ndan planlanandan yaklaşık üç hafta önce ayrıldığını kaydetti.

Bu yeni görevlendirmeyle birlikte, bölgedeki mevcut 50 bin ABD askerine ek olarak iki Deniz Piyadesi Sefer Birliği Orta Doğu'da konuşlandırılmış olacak.

Yaklaşık 2 bin 500 askerden oluşan bu birimler, gemilerdeki hava araçlarıyla saldırı düzenleme veya karaya konuşlanma gibi çeşitli görevlerde kullanılabiliyor.

Muhtemel harekat planları

ABD ordusunun, 28 Şubat'ta başlayan İran harekatında bir sonraki aşamalara hazırlandığı belirtiliyor. Reuters'ın daha önce aktardığı seçenekler arasında şunlar yer alıyor:

Hürmüz Boğazı'nın güvenliği: ABD kuvvetlerinin İran kıyı şeridine konuşlandırılarak boğazın kontrol altına alınması.

Hark Adası operasyonu: İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştirdiği stratejik Hark Adası'na kara gücü gönderilmesi.

ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada, herhangi bir yere asker göndermediğini söylemiş ancak "Eğer gönderecek olsaydım bunu gazetecilere söylemezdim" ifadesini kullanmıştı.

Sınırlı görevler için bile olsa kara askerlerinin kullanımı, kamuoyu desteğinin düşük olması ve Trump'ın seçim öncesi "yeni çatışmalardan kaçınma" vaatleri nedeniyle siyasi risk taşıyor.

Sıradaki Haber
Kuveyt: Son 24 saatte ülkeye bir balistik füze ile 24 İHA atıldı
