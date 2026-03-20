Dünya
AA 20.03.2026 18:56

Kuveyt: Son 24 saatte ülkeye bir balistik füze ile 24 İHA atıldı

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin bir balistik füze ve 24 insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığını bildirdi.

Kuveyt: Son 24 saatte ülkeye bir balistik füze ile 24 İHA atıldı

Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı yazılı açıklamada, İran kaynaklı saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Atvan, son 24 saatte Kuveyt hava sahasında bir balistik füzenin tespit edilerek imha edildiğini, ülkeye gönderilen 24 İHA'dan 15’inin ise düşürülerek etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Söz konusu İHA'lardan 8 tanesinin boş arazilere düştüğünü aktaran Atvan, şunları kaydetti:

"Kuveyt Petrol Şirketine ait rafinerilerden birinin 2 İHA'yla vurulması sonucu yangın çıktı. İlgili birimlerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve olayda can kaybı yaşanmadı."

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

19:01
ABD, Orta Doğu'ya binlerce ek asker sevk edecek
18:53
Lübnan Sağlık Bakanı Türkiye'ye teşekkür etti
18:51
İran'dan yeni tehdit: Misillemede hiçbir şekilde kısıtlama uygulamayacağız
18:50
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan jandarma personelinin bayramını kutladı
17:34
Bakan Memişoğlu: Rize Şehir Hastanemizi 2027 yılında milletimizin hizmetine açacağız
