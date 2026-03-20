Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.03.2026 18:49

NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti

NATO, Irak’taki misyonuna (NMI) ilişkin konuşlanmasını değiştirerek ülkedeki tüm personelini Avrupa’ya tahliye etti.

NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti

NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, Irak’taki son NMI personelinin bugün itibarıyla ülkeden ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich'in, "NATO personelinin Irak’tan güvenli şekilde tahliyesine destek veren Irak Cumhuriyeti’ne ve tüm müttefiklere teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Son olarak açıklamada, NMI'nın faaliyetlerine İtalya’daki Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığı’ndan devam edeceği aktarıldı.

Savaş görevi bulunmayan NMI, Irak’ın daha sürdürülebilir, şeffaf ve kapsayıcı güvenlik güçleri ve kurumları oluşturmasına destek sağlamayı amaçlıyor.

Misyon, Irak’ın kendi güvenliğini sağlayabilmesi, terörle mücadele edebilmesi ve terör örgütü DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkmasını önlemeye katkı sunmayı hedefliyor.

ETİKETLER
NATO Irak İran
Sıradaki Haber
Hizbullah: İsrail ordusuna ve İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerine saldırılar düzenledik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:01
ABD, Orta Doğu'ya binlerce ek asker sevk edecek
18:56
Kuveyt: Son 24 saatte ülkeye bir balistik füze ile 24 İHA atıldı
18:53
Lübnan Sağlık Bakanı Türkiye'ye teşekkür etti
18:51
İran'dan yeni tehdit: Misillemede hiçbir şekilde kısıtlama uygulamayacağız
18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan jandarma personelinin bayramını kutladı
17:34
Bakan Memişoğlu: Rize Şehir Hastanemizi 2027 yılında milletimizin hizmetine açacağız
200 yıllık “bayram sırası” geleneği
200 yıllık “bayram sırası” geleneği
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Krizlerin çözümünde gözler ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda
Burhanettin Duran: Krizlerin çözümünde gözler ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ