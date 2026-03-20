Dünya
AA 20.03.2026 16:41

Hizbullah: İsrail ordusuna ve İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerine saldırılar düzenledik

Hizbullah, İsrail ordusuna ve İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerine saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah: İsrail ordusuna ve İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerine saldırılar düzenledik
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'e ait hedeflere saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Şilomi, Yiftah, Şomera, Kiryat Şimona, Netua, Ramot Naftali ve Hanit yerleşim yerlerinin roketlerle hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Ya'ra, Branit, Metat ve Zarit kışlalarına roketlerle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde konuşlanan İsrail askerlerinin de roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'in Safed kentinin kuzeyinde yer alan Ein Zeitim Üssü'nün insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1001 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 584 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

