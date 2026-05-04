İstanbul'da freni boşalan kamyon 8 araca çarptı

Molla Gürani Mahallesi Şehit Yılmaz Kağan Caddesi'nde bir su firmasına damacana su getiren Ercan A, kamyonu iş yerinin önüne park etti. Burada iki gün park halinde kalan kamyonun bilinmeyen nedenle freni boşaldı.

Harekete geçen ve yolda park halinde bulunan araçlara çarparak ilerleyen kamyon, bir kamyonet ile otomobili yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra durabildi.

Kazada, 6 otomobil ve 2 kamyonet ile kamyonda hasar oluştu.

Olay sırasında yolda ve araçlarda kimsenin bulunmaması, olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti.