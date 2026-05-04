TRT Haber 04.05.2026 19:45

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından Kurban Bayramı tatiliyle ilgili müjde paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin merak ettiği "Kurban Bayramı kaç gün olacak?" sorusuna da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde konuştu:

"Kurban Bayramı'nı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük tatil imkanı vermiş oluyoruz"

Kurban Bayramı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Kamu Personel
Şanlıurfa'nın iki ilçesinde eğitime 4 gün ara
Mersin'de yüksek kesimlerde etkili olan kar bazı tarım alanlarına zarar verdi
SAHA'da ATTİLA var: Dengeleri değiştirmeye geliyor
