Dünya
AA 20.03.2026 18:50

İran'dan yeni tehdit: Misillemede hiçbir şekilde kısıtlama uygulamayacağız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırı planladığına dair istihbarat aldıklarını belirterek, böyle bir saldırı olursa misillemede hiçbir kısıtlamaya gitmeyeceklerini söyledi.

İran'dan yeni tehdit: Misillemede hiçbir şekilde kısıtlama uygulamayacağız

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "biz saldırmasak onlar bize saldıracaktı" şeklindeki konuşmasına yanıt verdi.

Trump'ın konuşma videosunu alıntılayan Erakçi, "Bizler ilkeli insanlarız. İranlılar diyalog halindeyken düşmanlarına sinsice saldırmazlar. Sadece saldırıya uğradığımızda güçlü bir şekilde karşılık veririz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran altyapısına yönelik saldırı planına dair ellerinde istihbarat bulunduğunu söyleyen Erakçi, "Tekrar ediyorum: Altyapımıza saldırı olursa, hiçbir şekilde kısıtlama uygulamayacağız." dedi.

NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
ABD, Orta Doğu'ya binlerce ek asker sevk edecek
Kuveyt: Son 24 saatte ülkeye bir balistik füze ile 24 İHA atıldı
Lübnan Sağlık Bakanı Türkiye'ye teşekkür etti
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan jandarma personelinin bayramını kutladı
Bakan Memişoğlu: Rize Şehir Hastanemizi 2027 yılında milletimizin hizmetine açacağız
