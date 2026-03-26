AA 26.03.2026 07:38

Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ele geçirilen 50 ton bozulmuş ve son kullanım tarihi geçmiş tavuk eti imha edildi.

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bir süredir takip ettiği tavuk pazarlamacısının ürünleri sakladığı depo tespit edildi.

Dicle Mahallesi’ndeki depoya baskın düzenleyen Zabıta Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekipleri, bozulmuş ve son kullanım tarihi geçmiş 50 ton tavuk eti ele geçirdi.

Belediye ekipleri, ele geçirilen ürünleri iş makineleriyle kamyonlara yükledi. Yüklemesi tamamlanan 8 kamyon dolusu bozuk et daha sonra imha edildi.

50 ton ürün yakalandı

Zabıta Müdürü Tarık Kızılkeçi, söz konusu depoyu uzun süredir takip ettiklerini söyledi.

Halk sağlığını tehdit edenlere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü aktaran Kızılkeçi, şunları kaydetti:

"Siverek Belediyesi zabıta ekipleri olarak yaptığımız denetimlerde ilçemizde yaptığımız çalışmalarda bir pazarlamacı esnafından şüphelendik. Ekiplerimiz yakın takibe aldılar kendilerini ve bugün itibarıyla deposunu tespit ettik. Deposunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yaptığımız kontrollerde son kullanım tarihi geçmiş tavuk ürünlerinin hepsi tespit edildi ve bunlar soğuk zinciri kırdığından dolayı tüm ürünler bozulmuş durumda. 50 ton ürün yakalandı.

Şu anda araçlarımıza yüklendi, imhası gerçekleştirilecek birazdan. Başkanımızın talimatları doğrultusunda halkımızın sağlığını önemsemekteyiz ve halkımız müsterih olsunlar ki halkımızın sağlığını tehdit edecek herhangi bir unsura kesinlikle mahal verilmeyecektir ve çalışmalarımız devam ediyor. Çok ağır yaptırımlar da uygulanacaktır."

