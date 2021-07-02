ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ocak ayında göreve geldikten hemen sonra, ordudaki cinsel taciz olaylarının incelenmesi için oluşturduğu Bağımsız İnceleme Komisyonu raporunu tamamladı.

2010'da yayımlanan bir raporda ordudaki cinsel taciz sorununun çözümü için 10 yıla yakın bir süre gerektiğinin belirtildiği hatırlatılan raporda, "Ancak aradan geçen 11 yıl içinde Savunma Bakanlığı, yaklaşık 135 bin (65 bin 400 kadın ve 69 bin 600 erkek) muvazzaf askerin cinsel saldırıya uğradığını ve yaklaşık 509 bin (223 bin kadın ve 286 bin erkek) muvazzaf askerin ise cinsel tacize maruz kaldığını tahmin ediyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Komisyonun raporuna göre, cinsel saldırı veya tacize maruz kalan binlerce asker ordudaki durumun herhangi bir şekilde değişmediğini düşünüyor.

Rapor komuta kademesinin bu sorunu çözme konusunda başarısız olduğunu da belirtiyor.

Bağımsız rapor eleştirdi

Raporda, ordunun komuta kademelerine yönelik ağır eleştirilere de yer verildi.

Savunma Bakanlığı Başmüfettişliğinin onlarca raporuna rağmen komuta kademelerinin sorunu çözmek için çaba göstermediği belirtildi.

"Komuta kademesi Amerika'nın kızlarını ve oğullarını yüzüstü bıraktı ve askerler bunu biliyor" cümlesiyle ordunun üst yönetimi hedef alındı.

Savunma Bakanı Austin, rapor üzerine bir genelge yayınladı.

Genelgede, Askeri Yargı Kanunu'nun değiştirilerek, ordudaki cinsel taciz ve saldırı vakalarının sivil yargıda dava edilmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.