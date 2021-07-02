1972 yılında Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde İngiliz askerler, göstericilere ateş açarak 13 kişiyi öldürmüş, 15 kişiyi de yaralamıştı.

Kanlı Pazar olarak adlandırılan katliamla ilgili davalardan ikisi sonuçlanmadan kapandı.

Kuzey İrlanda Savcılığı, iki İngiliz askerle ilgili davaların devam etmeyeceğini açıkladı.

Karar Belfast'ta bir mahkemenin, askerlerle ilgili kanıtların kabul edilemez olduğuna hükmetmesinin ardından geldi.

İki İngiliz asker, biri 15 yaşında 3 İrlandalı sivili öldürmekle suçlanıyordu.

"İngiliz adalet sisteminin lanet bir iddianamesi"

Kanlı Pazar kurbanlarının aileleri karara tepki gösterdi. Aileler yaptıkları açıklamada, kararı "İngiliz adalet sisteminin lanet bir iddianamesi" olarak değerlendirdiler.

Aileler, karara itiraz edeceklerini duyurdular.

Yaklaşık 40 yıl terör eylemleri sürmüştü

İrlanda adasının İngiliz egemenliğinde kalan kısmını oluşturan Kuzey İrlanda, yaklaşık 40 yıl ayrılıkçılarla İngiltere yanlılarının çatışmalarına ve terör olaylarına sahne olmuştu.

Yaklaşık 3 bin 500 kişinin öldüğü terör dönemi 1998 yılında Belfast Anlaşması ile sona erse de Kuzey İrlanda halkında İngiltere'ye karşı güven tesis edilebilmiş değil.