ABD'nin Miami kentindeki apartman faciasına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

24 Haziran'da binanın çökmesinden birkaç dakika önce kaydedilen görüntüde bodrum katındaki garaja su aktığı görülüyor.

Ve binanın yıkılışından hemen sonra çevredekilerin dehşete düştüğü o anlar da kameralara yansıdı.

Biden enkaz bölgesini ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden bölgeyi ziyaret etti. Biden çifti, enkaz kaldırma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yakınlarından haber alma umuduyla bekleyen ailelerle görüştü.

Enkaz kaldırma çalışmaları da güçlükle ilerliyor. Elsa tropik fırtınası bölgeye yaklaşırken, kurtarma ekiplerinin çalışmaları sekteye uğruyor.

Bitişik binanın çökme ihtimali, enkaz kaldırma çalışmalarının zaman zaman durmasına yol açıyor.

Faciada 20 kişi hayatını kaybetti

Binanın enkazından bugüne kadar 3'ü çocuk 20 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Enkazdan çıkarılanlardan birisinin kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye erinin 7 yaşındaki kızı olduğu açıklandı. Enkaz altında 128 kişinin daha olduğu belirtiliyor.

Umutlar gün geçtikçe tükenirken bir yandan da yıkımın sebebini netleştirmek için federal soruşturma sürüyor.