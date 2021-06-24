Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri gönderildi.

12 katlı olduğu ve 1981 yılında inşa edildiği aktarılan binanın çökme nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

[Grafik: TRT Haber - Şeyma Özkaynak]