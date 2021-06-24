Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 10:42Son Güncelleme: Kaynak: ABC News, NBC News
ABD'nin Florida eyaletinde çok katlı bina çöktü
[Temsili fotoğraf]
ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde bir binanın kısmen çöktüğü bildirildi.
Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri gönderildi.
12 katlı olduğu ve 1981 yılında inşa edildiği aktarılan binanın çökme nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
[Grafik: TRT Haber - Şeyma Özkaynak]
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