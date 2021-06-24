Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi Twitter hesabından, kıtada COVID-19 salgınının hızlı şekilde yayıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti dahil 14 ülkede COVID-19'un 'Delta' varyantı tespit edildi" denildi.

DSÖ, Afrika'da vaka sayılarının haftalık yüzde 20 artış gösterdiğinin altını çizdi.

Kıtada can kaybı 138 bini aştı

Zambiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Namibya ve Uganda, vaka sayısının en fazla arttığı ülkeler olarak sıralandı.

Afrika'da COVID-19 vaka sayısı 5 milyon 300'e yaklaşırken kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 138 bini geçti.