Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da Delta varyantı yayılıyor
[Fotoğraf: AA]
Afrika'da 14 ülkede COVID-19'un "Delta" varyantı tespit edildi. Haftalık vaka sayıları da yüzde 20 arttı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi Twitter hesabından, kıtada COVID-19 salgınının hızlı şekilde yayıldığını açıkladı.
Açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti dahil 14 ülkede COVID-19'un 'Delta' varyantı tespit edildi" denildi.
DSÖ, Afrika'da vaka sayılarının haftalık yüzde 20 artış gösterdiğinin altını çizdi.
Kıtada can kaybı 138 bini aştı
Zambiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Namibya ve Uganda, vaka sayısının en fazla arttığı ülkeler olarak sıralandı.
Afrika'da COVID-19 vaka sayısı 5 milyon 300'e yaklaşırken kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 138 bini geçti.
Etiketler: Afrika Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Koronavirüs Delta Varyantı
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