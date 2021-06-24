Filipinler Haber Ajansı (PNA), Aquino'nun, başkent Manila yakınlarındaki Quezon'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Aquino'nun 2012'de atadığı Yüksek Mahkeme yargıcı Marvic Leonen, yaptığı açıklamada, "Bu sabah eski Devlet Başkanı Benigno Aquino’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Onunla çalışmak bir onurdu." dedi.

Halk arasında "Noynoy" olarak biliniyor

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, "2010-2016 yıllarında ülkemizin lideri olarak hizmet veren Devlet Başkanı Aquino, ulusal kalkınmayı desteklemek için savunma ve güvenlik yeteneklerimizin güçlendirilmesini savundu." açıklamasını yaptı.

Başkent Manila'da 1960'ta doğan, halk arasında "Noynoy" olarak bilinen Benigno Aquino, 2010-2016'da Filipinler’in 15'inci Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı.