AA 25.11.2025 11:30

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı, "feshedildiğine" ilişkin iddiaları yalanladı

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), "feshedildiğine" ilişkin basında çıkan iddiaların "yalan haber" olduğunu savundu.

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı, "feshedildiğine" ilişkin iddiaları yalanladı
[Fotograf: Reuters]

DOGE'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, departmanın "feshedildiğine" ilişkin basında çıkan iddialara dair paylaşım yapıldı.

Bu iddiaların, İngiliz haber ajansı Reuters'ın "yalan haberi" olduğu savunulan açıklamada, "geçen hafta DOGE'nin 78 kontratı iptal ettiği ve bu sayede 335 milyon dolar tasarruf edildiği" ifadesi yer aldı.

Reuters'a konuşan ABD Personel Yönetim Ofisi (OPM) yetkilisi Scott Kupor, DOGE'nin statüsüne ilişkin "Böyle bir (oluşum) yok." ifadesini kullanmıştı.

Hükümet Verimliliği Departmanının artık "merkezi bir oluşum" olmadığını savunan Kupor, OPM'nin DOGE'nin birçok işlevini devraldığını iddia etmişti.

DOGE'nin görev süresinin Temmuz 2026'da sona ermesi bekleniyor.

Hükümet Verimliliği Departmanı

Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığı ilk gün, israfı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan DOGE'nin başına atanmıştı.

Göreve geldiği günden bu yana Musk ve ekibinin hazırladığı tasarruf tedbirleri kapsamında federal hükümette binlerce kişi işten çıkarılırken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi kurumların sağladığı yardımlar da büyük oranda düşürülmüştü.

Öte yandan, Trump yönetiminde aktif rol alan ve siyasi eylemleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Musk'ın sahibi olduğu Tesla protesto ve boykotlara maruz kalmıştı.

Musk, 30 Mayıs'ta Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, danışmanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

ABD
