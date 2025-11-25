Çok Bulutlu 14ºC Ankara
Dünya
AA 25.11.2025 11:06

Gazze konulu iki eser, Uluslararası Emmy Ödülü aldı

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde İngiliz Channel 4 televizyonunun "Dispatches: Kill Zone: Inside Gaza" ve El-Cezire'nin "Gaza, Search for Life" Gazze'deki insani krizi konu alan iki yapım ödül aldı.

Gazze konulu iki eser, Uluslararası Emmy Ödülü aldı

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen 53. Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile Filistinlilerin hayatlarının nasıl bir hale geldiğini kamuoyuna sunan Basement Film yapım şirketi tarafından çekilen "Dispatches: Kill Zone: Inside Gaza" Güncel Konular (Current Affairs) kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Haber kategorisinin kazananı ise Katar merkezli "Gaza, Search for Life" belgeseli oldu.

Her iki yapım da, çatışma bölgesindeki sivillerin yaşadığı zorlukları güçlü bir anlatımla aktarması ve sahadaki gerçekleri küresel kamuoyuna taşıması nedeniyle jüri tarafından övgüyle değerlendirildi.

"Dispatches: Kill Zone: Inside Gaza" belgeselinin Lübnan asıllı İngiliz yönetmeni Vanessa Bowles, ödül töreninde konuştu.

Gazze'deki meslektaşlarının sınırların kapalı olmasından dolayı törene katılamadığını belirten Bowles, "Çıkmalarına izin verilmiyor, seyahat özgürlüğü yok ve biliyorsunuz, hala hayatta kalmaya çalışıyorlar." dedi.

Bowles, ateşkese rağmen Gazze'de insanların ölmeye devam ettiğini vurgularken, belgeselin yapım süreci hakkında "Bu filmi çekerken tanık olduğumuz şeyler inanılmaz derecede yürek burkan bir süreçti, ancak meslektaşlarımızın burada bizimle birlikte olamaması da son derece utanç verici." ifadesini kullandı.

Gazze'de yaşananları dünya ile paylaşan meslektaşları hakkında konuşan Bowles "Örneğin, foto muhabir Ali Jadalla ile çalıştık. Kendisi, savaşın üçüncü gününde bir hava saldırısında ailesinden beş kişiyi kaybetti. Ali gibi insanlar için bunun biraz olsun teselli olmasını umuyorum. Yani, trajedilerin farkına varıldığını bilmek biraz olsun teselli olur umarım." diye konuştu.

"Gaza, Search for Life" belgeselinin yapımcısı ve sunucusu Cezayirli gazeteci Fairouz Ziani, ödül töreninde verdiği demeçte burada ödül almaktan onur duyduğu söyledi.

Vermek istedikleri mesajın "her şeyden önce umut" olduğunu dile getiren Ziani, "Gazze'de savaş olsa da, insanlar hayatlarını kaybetse de, umutları var ve hala yaşamak istiyorlar ve sevdikleri Gazze'nin enkazı altında hayat arıyorlar." dedi.

