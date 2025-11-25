Trump yönetiminin, eski Başkan Biden döneminde kabul edilen mültecileri incelemeyi planladığı iddia edildi

Associated Press'in (AP) ele geçirdiği, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow imzalı belgede, Biden döneminde mülteci kabulündeki "hız ve sayının, ayrıntılı tarama ve incelemenin önüne geçtiği" savunuldu.

Belgede, 20 Ocak 2021-20 Şubat 2025 döneminde kabul edilen tüm mülteciler için "kapsamlı bir inceleme ve yeniden mülakat" yapılacağı belirtilerek 90 günde yeniden mülakata alınacak kişilerin bulunduğu bir liste hazırlanacağı öne sürüldü.

Halihazırda yeşil kart almış kişilerin dosyalarının da yeniden inceleneceği ifade edilen belgede, USCIS'in yeniden yapılan inceleme sonucunda mülteci statüsüne uygun olmadığına karar verdiği kişilerin "itiraz hakkının bulunmayacağı" ancak sürecin sınır dışı işlemlerine dönüşmesi halinde kişilerin göçmenlik mahkemesinde savunma yapabileceği iddia edildi.

Belgede, "USCIS, yasaları uygulamaya ve mülteci programının suistimal edilmediğinden emin olmaya hazır." ifadesi kullanıldı.

USCIS, İç Güvenlik Bakanlığı ve Beyaz Saray, planlanan incelemeye ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Joe Biden yönetimi döneminde ülkeye kabul edilen mülteci sayısı 125 bini bulmuştu. Trump yönetimi, 2026 mali yılında, önceki yılların aksine, ülkeye kabul edilecek mülteci sayısını 7 bin 500 ile sınırlı tutacağını açıklamıştı.