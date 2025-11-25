Çok Bulutlu 12.5ºC Ankara
Dünya
AA 25.11.2025 09:56

Çin, Şıncou-22 personel mekiğini uzay istasyonuna yolladı

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapan taykonot ekibini Dünya'ya getirecek Şıncou-22 personel mekiğini uzaya gönderdi.

Çin, Şıncou-22 personel mekiğini uzay istasyonuna yolladı

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, mekik, "Long March-2F Y22" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Personel taşıyıcı mekik, ilk kez uzay istasyonuna boş olarak gönderildi. Bundan önce istasyonda dönüşümlü görev yapan her taykonot ekibi, gidiş ve dönüş seferlerini, görev ile aynı adı taşıyan mekiklerle yapıyordu.

Şıncou-20 mekiğiyle uzay istasyonuna taşınan taykonotların 5 Kasım'da planlanan dönüş seferi, mekikte uzay enkazının yol açtığı hasar nedeniyle ertelenmiş, taykonotlar görevi devrettikleri ekibi getiren Şıncou-21 mekiği ile 14 Kasım'da Dünya'ya dönmüştü.

İstasyonda yeni göreve başlayan Şıncou-21 ekibini geri getirmek üzere ise sonraki uzay görevi için hazırlanan Şıncou-22 mekiği istasyona gönderildi.

Bu, Çin'in insanlı uzay seferleri programındaki ilk acil fırlatış oldu.

Tiengong Uzay İstasyonu'nda 3 kişilik taykonot ekibi, 6 ay süren seferlerle dönüşümlü görev alıyor.

OKUMA LİSTESİ