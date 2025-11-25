Parçalı Bulutlu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.11.2025 04:19

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye bıraktığı mühimmatların patlaması sonucu 2 kişi öldü

Gazze'de katil İsrail ordusunun bıraktığı savaş mühimmatının infilak etmesi sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye bıraktığı mühimmatların patlaması sonucu 2 kişi öldü
[Fotoğraf: Arşiv]

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze kentindeki Nasr Mahallesi'nde bir evde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlar da olduğu belirtildi.

Sivil Savunma Teşkilatından yapılan açıklamada ise patlamanın meydana geldiği El-Firi ailesine ait birkaç katlı bir binanın daha önce İsrail'in saldırısına uğradığı ve patlamanın, çocukların bu saldırıdan geriye kalan mühimmatla oynamasından kaynaklandığı aktarıldı.

Filistinliler, patlamamış mühimmatların saçtığı tehlikeye karşı uyarıldı.

Dün de Gazze kentinin batısı ile doğusunda mühimmatların infilak etmesi sonucu 3 çocuk yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun ateşkesin ardından Gazze'de çekildiği bölgelerde, patlamamış mermiler, oyuncak veya konserve kutu görünümünde bubi tuzakları bıraktığını söylemişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun çeşitli bölgelerde bıraktığı, sivillerin hayatını tehdit eden 20 bin patlamamış mühimmat bulunuyor.

ETİKETLER
Filistin Devleti Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Trump, yapay zeka girişimine dair kararnameyi imzaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:10
Galata Kulesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel gösteri
05:06
Bakan Yerlikaya, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
04:19
Hatay'da 16 kaçak göçmen yakalandı
02:52
Trump, yapay zeka girişimine dair kararnameyi imzaladı
02:46
Bakan Yumaklı: Uygunsuz ürünleri imha ediyoruz
01:41
Sakarya'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore gazileriyle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore gazileriyle sohbet etti
FOTO FOKUS
Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü
Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ