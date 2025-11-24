Parçalı Bulutlu 8.9ºC Ankara
Dünya
AA 24.11.2025 23:49

Sudan'ın Faşir şehrinden yerinden edilenlerin sayısı 106 bini aştı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan’ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kenti ve çevre köylerden yerinden edilenlerin sayısının, 26 Ekim’de Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kenti ele geçirmesinden bu yana 106 bini aştığını duyurdu.

Sudan'ın Faşir şehrinden yerinden edilenlerin sayısı 106 bini aştı
[Fotograf: AA]

IOM'dan yapılan açıklamada, “Faşir kenti ve çevresindeki köylerden yerinden edilenlerin sayısı 26 Ekim’den bugüne kadar 106 bin 387 kişiye ulaştı.” ifadesine yer verildi.

Faşir’den yerinden edilenlerin, ülkedeki 18 eyaletin 11’inde bulunan 37 ilçeye dağıldığı aktarılan açıklamada, saha ekiplerinin, yollarda ciddi güvenlik sıkıntılarının bulunduğu ve bunun hareketliliği engelleyebileceği vurgulandı.

Açıklamada, güvenlik koşullarının kötüleşmeye devam etmesi ve insanların sürekli yer değiştirmesi nedeniyle durumun hala gergin ve istikrarsız olduğu kaydedildi.

Sudan’daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Sudan
