Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.11.2025 21:53

Etiyopya'daki Hayli Gubbi Yanardağı'nda 12 bin yıldır bilinen ilk patlama kayıtlara geçti

Etiyopya'nın Afar bölgesinde bulunan Hayli Gubbi Yanardağı'nda 12 bin yıldır kayıt altına alınan ilk patlama gözlemlendi.

Etiyopya'daki Hayli Gubbi Yanardağı'nda 12 bin yıldır bilinen ilk patlama kayıtlara geçti
[Fotograf: AA]

Toulouse Volkanik Kül Uyarı Merkezinden (VAAC) yapılan açıklamada, Etiyopya'nın kuzeyindeki Afar bölgesinde yer alan Hayli Gubbi Yanardağı'nın harekete geçtiği belirtildi.

Associated Press (AP) ajansına konuşan yerel yetkililer, can kaybı olmadığını ancak patlamanın hayvancılık açısından ekonomik sonuçları olabileceğini belirtti.

Bu yanardağın "daha önce hiç patlama kaydı olmadığını" bildiren yetkililer, birçok köyün külle kaplandığını ve bunun sonucunda da bölge sakinlerinin geçim kaynakları için endişelendiklerini ifade etti.

Smithsonian Enstitüsü Küresel Volkanizm Programı, Hayli Gubbi'de Buzul Çağı'nın sonunda yaklaşık 12 bin yıl önce başlayan ve halen devam eden Holosen Dönem'de bilinen bir patlama olmadığını duyurdu.

VAAC, patlamadan kaynaklanan kül bulutlarının Yemen, Umman, Hindistan ve Pakistan'ın kuzeyine sürüklendiğini açıkladı.

Hayli Gubbi Yanardağı'nın en az 12 bin yıl sonra harekete geçtiği tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Etiyopya Volkan Bozkır
Sıradaki Haber
Almanya'da uçağı kaçıran yolcular piste koştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:36
İletişim Başkanı Duran: Türkiye ve Güney Kore ilişkileri güçlenmeye devam edecek
22:38
Almanya'da uçağı kaçıran yolcular piste koştu
20:55
Vizyoner'25 geleceğe kapı aralıyor
20:47
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün İmralı'ya gitti
20:02
Türkiye ile Güney Kore arasında 3 anlaşma imzalandı
19:37
ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi telefonda görüştü
"Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" Safranbolu'da açıldı
"Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" Safranbolu'da açıldı
FOTO FOKUS
Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü
Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ