Çok Bulutlu 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.11.2025 21:06

Almanya'da uçağı kaçıran yolcular piste koştu

Almanya'nın Köln kentinden Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitmek için piste çıkan uçağı kaçıran iki Rumen yolcu, acil çıkış kapısından girdikleri apronda el sallayarak uçağı durdurmaya çalıştı.

Almanya'da uçağı kaçıran yolcular piste koştu

üzere olan Wizz Air hava yolu şirketinin uçağı, kapıları kapatıldıktan sonra piste çıktı.

Bu sırada, uçağı kaçıran iki Rumen yolcu, havalimanındaki acil durum düğmesine basarak, acil çıkış kapısından aprona girdi.

El sallayarak uçağı durdurmaya çalışan 28 ve 47 yaşlarındaki iki kişinin aniden piste çıkmasıyla uçağın kalkışı ertelendi.

Polis, Hava Güvenliği Yasası'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle iki kişi hakkında işlem başlatıldığını ve olayın araştırıldığını açıkladı.

Gecikmeli olarak kalkan uçak ise Bükreş'e indi.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi telefonda görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:55
Vizyoner'25 geleceğe kapı aralıyor
20:47
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün İmralı'ya gitti
20:02
Türkiye ile Güney Kore arasında 3 anlaşma imzalandı
19:37
ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi telefonda görüştü
20:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer güç santrali kurulması konusunda Güney Kore ile görüşmelerimiz sürüyor
19:00
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan İletişim Başkanı Duran'a ziyaret
"Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" Safranbolu'da açıldı
"Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" Safranbolu'da açıldı
FOTO FOKUS
Dört oto kurtarıcı “üst üste” yüklendi, cezasız kalmadı
Dört oto kurtarıcı “üst üste” yüklendi, cezasız kalmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ