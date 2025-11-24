Gazze'de işgalci İsrail'in yıktığı iki evin enkazından 14 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

İsrail ordusunun saldırılarıyla Gazze'nin orta kesimindeki Meğazi Mülteci Kampı'nda yıktığı iki evde enkaz kaldırma çalışması yapıldı.

Sivil savunma ekipleri zorlu ve saatler süren çalışmanın ardından enkaz altından 8'i "Ebu Hamde" ve 6'sı "el-Hac Yusuf" ailesine ait olmak üzere 14 Filistinlinin cenazesini çıkardı.

Gazze'de büyük bir yıkım bırakan İsrail'in ağır iş makinalarının girişine izin vermediği için sivil savunma ekipleri enkaz altında kalan binlerce Filistinlinin cenazesini çıkaramıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail'in 2 yıl süren saldırılarında Gazze'deki sivil altyapının yüzde 90'ı yerle bir oldu ve 70 milyon ton moloz kaldırılmayı bekliyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, sık sık enkaz altında kalan cenazelerin çıkarılabilmesi için yardım çağrısında bulunuyor ve gerekli makinaların Gazze'ye ulaştırılmasını talep ediyor.

İsrail'in Ekim 2023'te başladığı neredeyse 70 bin Filistinliyi katlettiği, 170 binden fazlasını yaraladığı Gazze'deki soykırımında 9 bin 500 Filistinlinin enkaz altında kaybolduğu tahmin ediliyor.