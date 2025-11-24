Puslu 12.7ºC Ankara
Dünya
AA 24.11.2025 16:11

AB: Ukrayna barış görüşmelerinde önemli ilerleme kaydedildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna barış görüşmelerinde "önemli ilerleme" kaydedildiğini belirtti.

AB: Ukrayna barış görüşmelerinde önemli ilerleme kaydedildi

Costa ile von der Leyen, Afrika Birliği-AB Zirvesi için bulundukları Angola'nın başkenti Luanda'da AB liderleriyle düzenledikleri Ukrayna konulu özel toplantının ardından basına açıklama yaptı.

Von der Leyen, Avrupa'nın etkin ve koordineli şekilde sürece dahil olması ve Cenevre'de Avrupa'nın güçlü varlığı sonucu Ukrayna'da adil ve kalıcı barış için yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Çalışmaların hala sürmesi gerektiğini ancak "ilerleme için sağlam temele ulaşıldığını" dile getiren von der Leyen, AB'nin birlik içinde kalması ve çabalarının merkezine Ukrayna'nın çıkarlarını koyması gerektiğini ifade etti.

Von der Leyen, "Bu mesele, bugün ve gelecekte tüm kıtamızın güvenliğiyle ilgilidir. Bugünkü toplantı, Ukrayna'ya desteğimiz konusunda birlik olduğumuzu bir kez daha teyit etti." dedi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması gerektiğinin altını çizen von der Leyen, egemen devlet olarak Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine ilişkin kararları yalnızca kendisinin alabileceğini vurguladı.

Von der Leyen, "Kendi geleceklerine dair tercihler, Ukraynalıların elinde olmalıdır." diye konuştu.

Ukrayna'nın geleceğinde Avrupa'nın merkezi rolünün olacağını vurgulayan von der Leyen, kaçırılan ve kaybolan Ukraynalı çocukların durumunun da gündemde kalması gerektiğini söyledi.

"Barış müzakerelerinde yeni ivme var"

AB Konseyi Başkanı Costa da Cenevre'deki barış görüşmelerinde "önemli ilerleme" kaydedildiğini belirterek, "Barış müzakerelerinde yeni ivme var." dedi.

ABD ile Ukrayna'nın, dünkü görüşmelerin yapıcı geçtiğini kendilerine bildirdiklerini ifade eden Costa, "Bu ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Hala çözülmesi gereken bazı konular var ancak gidişat olumlu." diye konuştu.

Costa, yaptırımlar, AB'nin genişlemesi ve dondurulmuş Rus varlıkları gibi AB'yi ilgilendiren konularda Birliğin "tam katılımı ve kararı"nın gerektiğini vurgulayarak, Ukrayna, ABD ve NATO ile yakın koordinasyon içinde çalışarak barış sürecini desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Savaşı durdurmanın, Ukrayna halkı için adil ve kalıcı barışı sağlamanın önemli olduğunu dile getiren Costa, "AB, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'e ihtiyaç duyduğu tüm diplomatik, askeri ve ekonomik desteği sağlamaya devam etme kararlılığındadır." ifadesini kullandı.

