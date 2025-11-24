Fransız Parlamentosunda "ordunun güçlendirilmesine" ilişkin oylama yapılacak

Lecornu, Başbakanlık ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Parlamentodaki 2026 bütçe teklifi görüşmelerini değerlendirdi.

Kendisini endişelendiren meselelerin başında güvenlik konusunun geldiğini dile getiren Lecornu, bütçe görüşmeleri kapsamında gelecek günlerde Ulusal Meclis ve Senato'da ülkenin savunma politikasına ve "ordunun güçlendirilmesine" ilişkin bir oylama yapılacağını belirtti.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclisin geçen hafta 2026 bütçe teklifinin gelirlere ilişkin kısmını reddettiğini hatırlatan Lecornu, "Bazı partiler, bazı cumhurbaşkanı seçimi adayları, esasen uzlaşmanın seçim stratejileriyle uyuşmadığı kanaatinde." dedi.

Sebastien Lecornu, tüm parlamenterlerden 2026 bütçe teklifini ciddiyetle ele almasını istediğini vurgulayarak, "Ulusal Meclis bir tiyatro (salonu) değil, bütçe bir sahne arka plan dekoru değil." diye konuştu.

Fransa'da orduda gönüllülüğe dayalı yeni bir uygulama gelebilir

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelecek günlerde ordu için gönüllülüğe dayalı yeni bir uygulama açıklaması bekleniyor.

Henüz detayları netlik kazanmayan uygulama kapsamında öngörülen farklı senaryolarda, 2030'a kadar 10 bin, 2035'e kadar ise 50 bin gencin orduya gönüllü olarak katılması hedefleniyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 1996'da televizyonda yaptığı açıklamada, Fransa'nın profesyonel bir orduya geçiş yapacağını açıklamıştı.