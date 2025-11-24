Astronomlar, Dünya'ya 18 ışık yılı uzaklıkta bir Süper-Dünya ötegezegeni keşfetti

Science Daily sitesinde yer alan habere göre, California Üniversitesinden astronomlar, Dünya'ya 18 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir M cüce yıldızının yaşanabilir bölgesinde yeni bir Süper-Dünya buldu.

Ötegezegenleri tanımlamaya yardımcı olan iki hassas araç ile elde edilen veriler kullanılarak tespit edilen gezegene "GJ 251 c" adı verildi.

Çalışmada, yüksek hassasiyetli gözlem aletlerinin, ötegezegenin M cüce yıldızına hafifçe çekildiğini tespit ettiği ve gezegenin Dünya'ya benzer şekilde kayalık yapıda olabileceği aktarıldı.

Ayrıca, gezegenin yüzeyinin sıvı su bulunmasına uygun sıcaklıkta olabileceği ve bunun, yaşam için temel koşullardan biri olduğu belirtildi.

GJ 251 c isimli gezegenin, Dünya'dan birkaç kat daha büyük olduğu ve Samanyolu Galaksisi'nin nispeten yakın bir bölümünde yer aldığı vurgulandı.

Çalışmanın araştırmacılarından Paul Robertson, "Şu ana kadar o kadar çok ötegezegen keşfettik ki yeni bir tane keşfetmek artık o kadar da büyük bir olay değil. Ancak bunu özellikle değerli kılan şey, ana yıldızının sadece 18 ışık yılı uzaklıkta, yani kozmik ölçekte neredeyse kapı komşusu olması." ifadesini kullandı.

Çalışmanın bulguları, "The Astronomical Journal" dergisinde yayımlandı.