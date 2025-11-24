BM raportörlerinden Gazze için harekete geçme çağrısı

BM raportörleri, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkese rağmen gerçekleştirdiği ihlallere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlal etmeye devam etmesinin, kırılgan ateşkesi tehdit ettiği konusunda uyarı yapılan açıklamada, "Tüm üye devletleri, (İsrail’in) sivillere yönelik saldırıları derhal durdurmak ve tıbbi yardım dahil yardımların bölgeye engelsiz şekilde ulaştırılmasını gerçekleştirmek için adım atmaya çağırıyoruz.” denildi.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin 11 Ekim'de ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, "O tarihten bu yana İsrail'in en az 393 ihlal gerçekleştirdiği, 70'ten fazlası çocuk 339 Filistinliyi öldürdüğü ve 871'den fazla kişiyi yaraladığı bildirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in 28 Ekim'deki hava saldırılarında en az 104 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarılarak, ateşkese rağmen Gazze'nin 5 vilayetinin tamamında saldırıların bildirilmeye devam ettiğine işaret edildi.

"İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." denilen açıklamada, uluslararası topluma, "ateşkesi etkili hale getirmek ve hayat kurtarmak için baskıyı artırma" çağrısı yapıldı.

İnsani yardım erişiminin, 6 sınır kapısından yalnızca 2'sinin yeniden açılmasıyla kritik düzeyde kısıtlı olmaya devam ettiği kaydedildi.

"7 Ekim 2023'ten bu yana işlenen suçların hesabı sorulmadan kalıcı bir barış olamaz"

Açıklamada, "Gazze'ye giren yardım kamyonlarının sayısı, üzerinde mutabık kalınan günlük 600 hedefine hiçbir zaman ulaşamadı ve sık sık bu sayının yarısının altına düştü." ifadesi kullanıldı.

Ateşkesin memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, mevcut durumda ve ABD tarafından önerilen barış planında adalet ve hesap verebilirliğin bulunmamasından endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "7 Ekim 2023'ten bu yana işlenen suçların hesabı sorulmadan kalıcı bir barış olamaz." yorumu yapıldı.

Uluslararası hukukun sürekli ihlalleri ve yasa dışı işgal nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, bunun "İsrail'e kapsamlı bir silah ambargosunu" kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'nin tamamı dahil işgal altındaki Filistin topraklarına uluslararası medyanın engelsiz erişiminin olması gerektiğinin altı çizildi.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.