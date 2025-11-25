Mars'ın bilinenden çok daha uzun süre yaşanabilir olduğu tahmin ediliyor

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki New York Üniversitesi'nden (NYUAD) bilim insanları, milyarlarca yıl önce Gale Krateri’ndeki eski kum tepelerinin yer altı sularıyla etkileşime girerek kaya yapısına dönüştüğüne dair kanıtlar buldu.

Bulgular, Mars’ın sanılandan çok daha geç bir döneme kadar yaşanabilir koşullara sahip olabileceğini ortaya koyuyor.

Journal of Geophysical Research – Planets dergisinde yayımlanan araştırmaya, NYUAD Astrofizik ve Uzay Bilimleri Merkezi’nden Dimitra Atri öncülük etti.

Bilim ekibi, Curiosity keşif aracının Gale Krateri’ndeki Stimson Formasyonu’nda (SF) gözlemlediği taşlaşmış kum tepelerini inceledi. Kraterdeki aşırı kurak koşullar dikkate alındığında, bu yapıların Noachian Dönemi’nde (yaklaşık 4,1–3,7 milyar yıl önce) gerçekleşen büyük su taşkınları sırasında oluştuğu değerlendiriliyor.

Araştırma ekibi, Curiosity’nin bilim veri notlarını kullanarak elde ettikleri bulguları Birleşik Arap Emirlikleri’nin çöl bölgelerinde yer altı suyu etkisiyle oluşmuş benzer kaya formasyonlarıyla karşılaştırdı. Bu kıyaslama, SF’nin yer altı suyunun etkisiyle geç dönemde şekillendiğini ve geride kalsiyum sülfat içeren jips gibi mineraller bıraktığını gösterdi. Bu minerallerin aynı zamanda Dünya’nın çöllerinde de bulunduğu belirtiliyor.

Benzer sonuçlar, aynı araştırma ekibi tarafından geçen yıl Kaliforniya’daki Mars Konferansı’nda açıklanan Greenheugh Pediments bölgesi verilerinde de elde edilmişti. Bilim insanları, bu tür taşlaşmış yapıların geçmişte mikroorganizmaların izlerini barındırmış olabileceğini, dolayısıyla yaşam arayışında kritik önem taşıdığını savunuyor. Dünya’da kumtaşı tortuları, bilinen en eski mikroorganizmaların fosil izlerini içeriyor.

Uzmanlar, Gale Krateri’ndeki bu bölgelerin gelecekteki Mars görevlerinde öncelikli olarak incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Araştırma, Mars’ın aşırı soğuk ve kuru bugünkü haline nasıl evrildiğine dair yeni ipuçları sunarken, gezegenin bir zamanlar çok daha uzun bir dönem yaşam barındırabilecek koşullara sahip olduğunu gösteriyor.

Bu çalışma, Mars’ta yaşam arayışını sürdüren bilim dünyası için umut vadediyor.