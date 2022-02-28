Bakanlık, söz konusu kararın, Rusya Merkez Bankası'nın ABD veya ABD'li kişiler tarafından nerede olursa olsun tutulan tüm varlıklarının etkin bir şekilde hareketini kısıtlamayı amaçladığını açıkladı.

Açıklamaya göre, ABD'li kişilerin Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı ile işlem yapması yasaklandı.

Bu durum, Rusya'nın hızla değer kaybeden para birimini destekleme girişimlerini bozacak.

Bu kararla eş zamanlı olarak Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya Merkez Bankası ile enerji ile ilgili belirli işlemlere izin vermek için genel bir lisans yayımladı.

Açıklamaya göre, Rus Doğrudan Yatırım Fonu'na da yaptırım uygulanacak.

Fonun yönetici şirketi, bir iştiraki ve İcra Kurulu Başkanı Kirill Dmitriev de yaptırım listesine alındı.