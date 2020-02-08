Suriye'deki zengin petrol sahaları, iç savaşın en önemli aktörlerinden ABD ile Rusya'nın çekişmesine sahne oluyor.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, 18 Ocak'tan bu yana, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu 5 kez keserek dönmelerine sebep olmuştu.

Saha kaynaklarından edinilen yeni bilgiye göre, ABD askerleri, Rusların petrol sahasına son günlerdeki ulaşma girişimlerine eş zamanlı olarak, Haseke'nin 40 kilometre kuzeydoğusunda, Rümeylan sahasına giden yolun üzerindeki Tel Berrak beldesinde üs kurma çalışmaları başlattı.

ABD ordusu, bu amaçla son bir haftada, Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid sınır kapısı üzerinden iş makinası ve inşaat malzemelerini Tel Berrak'a gönderdi.

Belde merkezinin ortasındaki kuleye bayraklarını çeken ABD güçleri, üssün kurulacağı bölgede de helikopterlerle keşif uçuşları yaptı.

Üs kurmakla görevli iş makineleri ise beldenin kuzeyinde pazartesi gününden bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

PKK/YPG binası, ABD askeri noktası olacak

Öte yandan Suriye'nin petrol zengini Deyrizor ilindeki sahalarda da bulunan ABD ordusu, dün Haseke kent merkezindeki Güvayran Mahallesi'nde terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bir binayı askeri noktaya dönüştürmeye başladı.

Kaynaklar, ABD'nin yeni askeri noktayı, Deyrizor'daki petrol sahaları çalışmaları için kullanılan hizmet binalarının merkezi haline dönüştürmeyi amaçladığını ifade etti.

ABD'nin önceliği petrol sahaları

ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

ABD'nin PKK/YPG işgali altındaki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktası bulunuyor.