Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, ortak görüşmede COVID-19 salgını, İran, Rusya, Çin, Myanmar, iklim değişikliği ve diğer acil konuların ele alındığını belirtti.

Price, bakanların güvenlik, iklim değişikliği, ekonomi, sağlık ve diğer konulardaki sınamalarda transatlantik ilişkilerin önemini vurguladıklarını ifade etti.

Sözcü, Blinken'ın, ülkesinin küresel sınamalara karşı müttefikleriyle koordineli hareket etme konusuna bağlı olacağını belirttiğini kaydetti.

