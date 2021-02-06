Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 51 kişinin virüs nedeniyle vefat ettiği, bin 163 kişinin enfekte olduğu, bin 843 kişinin iyileştiği açıklandı.

Açıklamada ölü sayısının 7 bin 99'a, vakaların 215 bin 112'ye, iyileşenlerin sayısının da 171 bin 143'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 17 kişi daha hayatını kaybetti, 712 yeni vaka tespit edildi, 780 hasta iyileşti.

Son verilerle can kaybı 8 bin 368'e, vaka sayısı 474 bin 379'a, sağlığına kavuşan hasta sayısı da 453 bin 302'ye yükseldi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 5 kişi daha yaşamını yitirdi, 248 yeni vaka tespit edildi, 194 hasta sağlığına kavuştu.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 2 bin 909, vaka sayısı 108 bin 629, iyileşenlerin sayısı da 74 bin 330 oldu.