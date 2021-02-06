Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 02:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ve stratejik ilişkilerin yanı sıra ortak ilgi alanına giren konular ele alındı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni görevinden ötürü ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i tebrik eden Al Suud, ülkesinin, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için ABD yönetimiyle çalışmayı arzuladığını kaydetti.
Görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ve stratejik ilişkilerin yanı sıra ortak ilgi alanına giren konular ele alındı.
Bu görüşme, Blinken'ın bakanlık görevine getirilmesinin ardından Suudi Arabistan'la ilk teması oldu.
Etiketler: ABD Suudi Arabistan
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