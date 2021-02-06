Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basın mensuplarına telefonla yaptığı brifingde, Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Price, Libya'da geçici yönetimin belirlenmesine desteklerini, "Bu haberi memnuniyetle karşılıyoruz. İstikrarlı ve güvenli bir Libya'ya ve 2021 Aralık ayında seçimlerin yapılmasına zemin hazırlayacak BM öncülüğündeki bu sürecin sonucunu tamamıyla destekliyoruz" sözleriyle dile getirdi.